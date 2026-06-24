モデルでタレントの藤田ニコル（28）が23日夜、Xを更新。第1子出産日にまつわる一部メディアの間違いを訂正した。藤田は「出産報告を5月1日にしたのでたまにネットニュースで5月1日に出産をしたと書かれる事があるんですけどさすがに出産した日ではないです」と記述。「一応訂正しておきます」とした。藤田は23年に俳優稲葉優と結婚。5月1日に自身のインスタグラムで「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報