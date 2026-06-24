俳優中村梅雀（70）が、30日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「スピナーベイト」（火曜深夜1時30分、全11話、関東地区）に出演することが24日、発表された。同ドラマは加藤清史郎（24）の主演で、原作は此元和津也氏の同名コミック。加藤演じる主人公・三井宏太が所属する抱月北高校フィッシング部の実態は「スピナーベイト」と名乗る恐喝まがいの自警団。強引に犯罪を取り締まり、稼いだポイントによって絶対服従の序列が決定す