NBIホールディングスは、ノボテル沖縄那覇を取得した。運営会社をコアグローバルマネジメントに変更し、「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」として7月31日にリブランドオープンする。2027年にかけて改装を実施し、リニューアルオープンを予定している。ノボテル沖縄那覇は、1974年に開業した沖縄都ホテルが前身で、全面改修の後に2018年9月に開業した。客室数は328室。レストランやバー、テラス、屋外プール、