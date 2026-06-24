2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。信頼の証ではなく「諦めの表れ」「自分だけ話を聞かされていない気がする」「会議では誰も反対しないのに、あとから別の場所で不満が出ているらしい」「部下が必要最低限の報告しかしてこない」「メンバ