フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、一時的にチームを離脱することになった。北中米ワールドカップのI組を戦うフランスは、１節でセネガルを３−１、２節でイラクを３−０で撃破。２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。現地６月26日の最終節は、同じく勝点６のノルウェーと１位通過を懸けて戦うなか、デシャン監督は不在となる。 フランスサッカー連盟は23日、声明を発表。次のように伝えた。「ディ