FIFAワールドカップ2026・グループL第2節が現地時間23日に行われ、イングランド代表とガーナ代表が対戦した。母国開催だった1966年大会以来、60年ぶりのFIFAワールドカップ優勝を目指すイングランド代表は今大会、現地時間17日に行われた第1節でクロアチア代表との熱戦を4−2で制し、白星スタートを記録した。対するガーナ代表は、同じく17日開催の初陣では、後半アディショナルタイムの劇的弾でパナマ代表を1−0で撃破。とも