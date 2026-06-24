ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドが、長年のライバルであるリオネル・メッシに関する質問を“シャットアウト”したとして注目されている。ポルトガルは現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表と対戦し、５−０で圧勝した。この試合でC・ロナウドは２ゴールを奪う活躍を披露。そのうちの１点目は、W杯６大会連続ゴールと歴史的な一撃となった。一方で、アルゼ