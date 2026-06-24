県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、気象台は24日午前5時過ぎ、南部に「線状降水帯直前予測」を発表しました。 気象台は現在、県内の5つの市と町に土砂災害発生の危険性が非常に高まっている警戒レベル4相当「土砂災害危険警報」を発表。 また長崎市には、レベル4「大雨危険警報」も出されています。 気象台は24日午前5時過ぎ、県南部に「線状降水帯直前予測」を発表しました。 今後1時間