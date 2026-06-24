「2022年の国勢調査によると女性の未婚率は1309万人（23・3％）で、上昇傾向が続いています。自分一人のために料理をする際、栄養を考えて手作りするのは難しい。それなのに、夜に女性一人で行ける飲食店は意外と少ないんですよね」【写真】力を入れたというデニーズ新メニューの「おこのみチョイス」と話すのは食文化研究家のスギアカツキさん。そんな中、ファミリーレストランのデニーズは6月10日からグランドメニューを改定