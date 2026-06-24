「えっ！本当に建売？ってママ友に聞かれる」と、劇的なビフォーアフターを発信するインテリア系インフルエンサーのoshiruko_ieさん。今回は、すべて「1万円以内」で購入できる、置くだけ・吊るすだけで部屋が一気に垢抜ける厳選アイテム5選を紹介した。「なくても困らないけれど、あると劇的に違う」というアイテムとなっている。【画像】1万円以内で「垢抜け！」5つのアイテム1. 玄関を劇的に変える「ソーラーライト」＆「ウッ