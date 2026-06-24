梅雨前線の活動が活発になり、九州では線状降水帯が発生して大雨による災害が発生するおそれがあります。また、日本の南にはふたつの台風があり、週末にかけて日本列島へ近づく見込みです。これからお昼過ぎにかけて、九州では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生して、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県では土砂災害や川の氾濫などが発生するおそれがあります。自治体や気象台から発表される最新の情報を確認して、少しでも危ないと