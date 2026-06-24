約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈明治から続く裁判官と検察官の「知られざる格差」…なぜ弁護士はいつも後回しにされるのか〉に引き続き、多くの裁判官が無罪判決を書けない理由などについて詳しく見ていきます。（※本記