母親を早くに亡くし、父一人子一人で育った三川由紀さん（36歳・仮名）。周囲から“友達親子”と呼ばれるほど仲が良かった父親は、初孫の誕生を誰よりも喜んでいた。しかし、東京の自宅に招き入れた父親が「授乳覗き」を始めたことで、良好な親子関係に亀裂が走り始める--。前編記事〈「おっぱい出てるかぁ？」授乳覗きをやめない実父に吐き気…大好きだった父親の「耐えがたい奇行」〉から続く。授乳中の娘を追いかけ回す父親その