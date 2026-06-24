行楽シーズンにぴったりの優待こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。中東の戦争に、ナフサ不足。そして、賃金は大して上がらないのに物価は上昇。こうした悪いニュースが続く中、日経平均はグイグイと上昇しています。ただ、この上昇に寄与している銘柄は限られた値嵩株や外国人投資家が好きな銘柄で、株主優待投資家の皆さんはあまり恩恵を受けていないように思います。ですが、こんな時こそ株主優待。優待株のような中・