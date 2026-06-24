「電話が怖くて仕事ができない」--あこがれの会社に入りながら、わずか数か月で出社できなくなった新入社員。これを「本人の弱さ」の問題で片づけていいのか。LINEやSNSで育ったZ世代が電話を苦手とするのには理由がある。本当に問題にすべきは、新人に電話を丸投げし、相談もできないまま放置する企業側の"仕組み"ではないか。若手社員の電話応対をめぐる問題を、事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。前編記事は