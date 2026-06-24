ソトは94万7033票でナ・リーグ6位…大谷は230万票以上好成績を残しても風向きは厳しい。MLB機構は22日（日本時間23日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第2回中間発表を行った。大谷翔平投手が両リーグ最多の231万735票を獲得した一方、メジャー最高額契約を結んでいるフアン・ソト外野手（メッツ）はナ・リーグ外野手部門で6位にとどまり、米ファンからは辛辣な声が寄せられている。今年のオールスタ