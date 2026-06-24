全日本学童大会の東京第1代表…船橋フェニックスの森下貴斗選手と大野凌駕選手剛腕＆強打を兼ね備えた“ツインタワー”を軸に、東京勢初の日本一に挑む。“小学生の甲子園”「高円宮賜杯第46回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」の東京都予選決勝は6月13日、府中市民球場で行われ、船橋フェニックス（世田谷区）が延長7回タイブレークの末に、8-3でレッドサンズ（文京区）を破り、第1代表として、2年ぶりの全