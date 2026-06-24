日本は「排他的経済水域（EEZ）」内に、4種類の海底鉱物資源が蓄積する場所のある世界唯一の国です。海底鉱物資源は「海底熱水鉱床」、「マンガンクラスト（コバルトリッチクラスト）」、「マンガンノジュール（マンガン団塊）」、「レアアース泥」の4種類が存在します。技術の進歩とともにさまざまな産業分野で需要が高まっている「レアメタル」ですが、日本の近海には豊富な鉱物資源が海底に存在することがわかってきました。こ