「暴発」はしなかったが…フランス東部エビアンで6月15〜17日に開かれた先進7カ国首脳会議（G７エビアン・サミット）に出席した高市早苗首相に関する話題は、それほど大きなニュースにはならなかった。サミット開催前、在京外交記者団の中には、今回G7サミットはドナルド・トランプ米大統領とカナダのマーク・カーニー首相との間で国際情勢を巡り大論争となり、焦点のホルムズ海峡封鎖解除（開放）後の防衛策を準備していた仏英独