「日本の常設展は弱い」はほんとうか先の記事【日本の一部の美術展はなぜ異常に混雑するのか…見えてきた「入場料依存」の実態と「学術機関としての美術館」の終焉】では、日本の美術館が企画展中心主義であることを扱った。そして、企画展中心主義が語られるとき、必ずといっていいほど持ち出されるのが「日本の常設展は弱い」という言説である。「こちらのチケットで一緒に常設展をご覧になれます」というフレーズが象徴するよう