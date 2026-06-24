誰もがその演技と人柄に惚れ込んで「玉おばちゃんと最後に会ったのは昨年の秋です。お見舞いに行ったときに『今度、水戸黄門のドラマに出演する』と伝えたら、『絶対に観るわ。私も昔、水戸黄門に出たんやでぇ』と嬉しそうに言ってくれました」6月9日に肺炎で亡くなった女優・中村玉緒さん（享年86）の甥で、俳優の若山騎一郎さん（61歳）は、こう寂しげに振り返った。歌舞伎界の名門「成駒屋」で育った玉緒さんは、日本映画の黎明