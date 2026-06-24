韓国ドラマ『梨泰院クラス』などで知られる女優クォン・ナラが、圧巻のプロポーションを披露した。クォン・ナラは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】クォン・ナラ、紐がちぎれそうなボリューム感公開された写真は、6月20日に開催された音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」で撮影されたものだ。クォン・ナラはブラックのシースルードレスにグローブを合わせたエレガントなスタイリングを披露。ボ