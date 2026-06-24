「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」6月11日に行われた訪欧前の会見で、「皇室の活動と皇族数とのバランス」について問われた天皇は、このように回答した。“かなり踏み込んだ”ご発言の真意「婉曲表現とはいえ、陛下にしては珍しくかなり踏み込んだご発言でした。つまり裏を返せば、政府が進める皇室典範の改正は、『国民の理解が得られるもの』になっていないと指摘されたわけですから」（皇室担当