昭和19（1944）年6月15日、日本政府が「絶対国防圏」と定めた要衝・マリアナ諸島のサイパン島、次いでテニアン島に米軍が上陸すると、日本国内からはマリアナ救援のため、航空兵力を、サイパンが攻撃圏内となる中間地点の硫黄島に派遣した。すると、勢いに乗る米機動部隊は、日本本土からマリアナ諸島への増援を遮断するため、硫黄島に猛襲をかけ、6月24日、7月3日、4日の3度の空戦で日本軍航空部隊を壊滅させた。ちょうど梅雨の時