2026年6月20日（日本時間）、オランダを出発後、ベルギーに到着された天皇皇后両陛下。飛行機から降りられた両陛下を出迎えたのは、フィリップ国王の長女で王位継承者のエリザベート王女だった。【写真】雅子さまのグリーンのセットアップ全身姿を見る。ほか、オランダの晩さん会でお召しになった”ゴールドドレス”姿など今回、王女にとって初の国賓接遇の公務だったという。王女は天皇陛下にカーテシーで挨拶をし、雅子さま