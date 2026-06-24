6月5日に公開された、仲里依紗（36）のYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」に、賀来賢人（36）がゲスト出演し「カバンの中身」を披露しあった動画が大きな話題となっている。公開から2週間が経っても再生数の伸びが止まらない。【写真】銀座を歩く賀来賢人賀来賢人のカバンの中身動画がなぜ、視聴者を惹きつけるのか。臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。＊＊＊仲里依紗さんのYouTubeチャンネルには、以前からずっ