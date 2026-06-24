「インフレが進んでいるから、もっと節約して貯金しないと……」。メンタルコーチで、著書に『おひとりさまの生存戦略』があるワタナベ薫氏は、そんな真面目な人ほど、貧しい老後を送ることになると警告する。では、どうすればよいのか？節約や貯金よりも大切なことを、ワタナベ氏に教えてもらった。「節約」と「貯金」の一辺倒は危険信号物価が上がり続ける今、多くの真面目な女性たちが、不安をかき消すために真っ先にとる行動