「語学オタク」ダーリンのユニークな視点異文化理解や多様性の必要性が当たり前のように言われるようになったが、今から20年以上前の平成の日本では、「外国人と結婚する」というのは、まだまだ特別な出来事として見られていた。そんな時代に出版され、大きな話題となったコミックエッセイ『ダーリンは外国人』（小栗左多里著/オーバーラップ）がオールカラー＆デジタル作画で、2026年6月15日に復刻した。多くの読者の共感と笑いを