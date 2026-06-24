フィアット600に初の限定車発売ステランティス・ジャパンは、フィアットのコンパクトSUV『600（セイチェント）ハイブリッド』の限定車、『フィアット600ハイブリッド・スポルト』を6月22日に発売した。【画像】シック＆スポーティな限定車、フィアット600ハイブリッド・スポルトのディテールを見る全14枚本モデルは内外装にブラックのアクセントを初めて施したスポーティな仕立ての特別仕様車で、80台の限定台数で販売される。限