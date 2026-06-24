女優の森七菜が２２日付で自身のＳＮＳを更新。韓国での最新ショットを披露した。「ＧｌｏｂａｌＯＴＴＡｗａｒｄｓ」と投稿。おでこを出し、黒のキャミソールドレス姿で参加した自身の写真を公開した。この投稿にファンからは「かっけぇ〜♥」「きらきらしてる」「べりべりびゅーてぃーすぎる…」「可愛すぎてたまらん！」「お人形さんみたい」といったコメントがあがった。