元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が２１日付で自身のＳＮＳを更新。抜群のビジュアルを披露した。「ｃｏｃｏｄｅａｌピュアさを添えた大人ロマンスの新しいカタチ」と投稿。背中が映える白のロングドレス姿で、こちらに振り向き、ジッと見つめる様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「今日も目の保養」「人魚かよ！！」「絶世の美女！」「透明感ありすぎ」「眼福であります」「ドキッとします」とい