地域住民から好感をもたれる身だしなみのため、警察官がメイクや表情を学ぶセミナーが２２日、福岡県警戸畑署で開かれた。県警初の試みに男女約４０人の署員が参加。参加者は大手化粧品メーカーの美容スタッフの手ほどきを受け、化粧後の姿に驚きの声も上がっていた。住民と捜査で接したり、相談を受けたりする際に好感をもってもらえるようにと、同署が他県警の取り組みを参考に企画。森岡幸彦副署長は「警察は武骨なイメージ