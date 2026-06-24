【フェニックス共同】昨秋のプロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名された佐々木麟太郎（スタンフォード大）が23日、米アリゾナ州フェニックスで大リーグのドラフト指名候補がパフォーマンスを披露する「ドラフトコンバイン」に参加し、持ち味のパワーをアピールした。フリー打撃で計25スイング中9本が柵越え。最長で約140メートルを記録した。守備では三塁と一塁でノックを受けた。「全体的に打球速度も悪くなかっ