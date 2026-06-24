モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠が１９日付で自身のＳＮＳを更新。飲食店でのプライベートショットを披露した。「５分でパスタを食べる事になった日」と投稿。肩出しの、上下グレーで統一されたコーディネートで、ほほえみを浮かべる様子や、ドアップショットなどを複数枚公開した。髪はふんわりとウェーブしており、いつもと違う雰囲気も漂う。この投稿にファンからは「ビジュ良すぎてらぶ」「圧倒的美しい」「シンプ