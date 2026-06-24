空き地を所有している場合、その手軽さから「駐車場」としての活用を考える方は少なくありません。しかし、「空き地の活用＝駐車場」が常に最善とは限らないのが実情です。駐車場とアパート経営では、初期費用や維持費はもちろんのこと、所得税・相続税・固定資産税といった「税務面」において大きな差が生まれます。本記事では、定番である2つの土地活用について、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏がそれぞれの節税効