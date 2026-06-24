エントリーグレードでも妥協のない仕上がりトヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。新たなボディカラーを追加したほか、内装の加飾にも手が加えられ、さらに上質感を高めています。そんなヴェルファイアのなかでも、最も安価なエントリーモデルに対し、ネット上では多くの反響が集まっています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ「新・“3列7人乗り”ミニバン」です！ 画像