販売店には問い合わせが多数！ 注目の的はアンダーカウル装備のレッドホンダは、2026年6月19日に原付二種スポーツモデルである「グロム」のカラーバリエーションを変更して発売しました。グロムは、コンパクトな車体サイズと遊び心にあふれた個性的なスタイリングが特徴のモデルで、日々の通勤や通学から休日のツーリング、サーキット走行などの本格的なスポーツ走行まで幅広く楽しめる一台として人気を集めています。【画像】