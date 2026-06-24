2013年の同性婚反対から始まったフランス右派の運動は、やがて2015年のドイツ・ケルン大晦日集団性暴行事件などを通じて、「女性の安全」を掲げながら移民排斥へ接続していった。なぜ極右が女性に支持されるのか？その理由のひとつに極右政党が「女性の安全」というフェミニズムの文脈を利用し、自らを近代的で正当なものに見せ、支持者たちを取り込んでいるという事実がある。 【写真】W杯に出場中の仏代表ムバッペもフランス