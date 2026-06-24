「2億円のタワーマンションも、サラリーマンが手の届く時代になるかもしれない」――。住信SBIネット銀行が発表した新型の「ハイブリッド型住宅ローン」が、不動産業界で大きな注目を集めている。月々の返済負担を大幅に抑えられる一方で、SNSでは早くも「残クレタワマン」との呼び声も。マンション価格をさらに押し上げる起爆剤となるのか、それとも新たなバブルの火種となるのか。不動産市場の最前