＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇23日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞今季自身2戦目のメジャーを迎える渋野日向子。上位争いを続けたすえに17位で終えた「全米女子オープン」前と比べても、より自信を持ってメジャーに臨める感覚がある。【写真】貴重…10年前の渋野日向子が初々しい！大会開催前に自信を口にするのは「試合前に嫌だな」と謙遜。それでも「試合ごとに自信は増している感