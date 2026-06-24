4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキが22日、都内で行われたコンビニエンスストアの商品発表会に登場。おヨネさん（28）とサカイJr.さん（37）が、最近起こったヒヤっとした出来事を明かしました。発表会では、商品にちなみ“最近ヒヤっとしたこと”についてトークを展開。おヨネさんが披露したのは“マネージャーの車に自分の携帯を忘れてしまった”というエピソード。「帰りに家まで送っていただいて、スマホをポケ