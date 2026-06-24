ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が24日までに自身のインスタグラムを更新。美しすぎる“芸者メーク”ショットを公開した。「映画があまりにも美しすぎて、影響されまくり」とつづり、映画・国宝の女形を思わせる日本髪に髪飾り、和傘を持ち、白塗りのメークで赤い着物姿で、雪化粧の参道をバックにした写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「えっ？この人、リンゴちゃん？」「ええぇ〜リンゴち