【モデルプレス＝2026/06/24】WEST.の神山智洋が、グループ初となるソロプロジェクトを始動することが決定。さらに、自身33歳の誕生日である7月1日には、1st Digital Single「G.O.D.」（読み：ジーオーディー）を配信リリースすることも発表された。【写真】WEST.神山智洋、衣装とリンクしたシックなネイル◆神山智洋、グループ初のソロプロジェクト始動WEST.としてデビューし今年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続けてきた