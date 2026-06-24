ファッションモデルのミランダ・カーさん（43）が2026年6月8日に自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のエヴァン・シュピーゲルさん（36）との夫婦ショットを披露した。夫婦でテニス観戦へミランダさんは、「j'adore le tennis」（編訳：「テニスが大好きです」）とコメントを添えて、ホルダーネックのトップスとデニムを合わせたコーデや笑顔で寄り添うエヴァン・シュピーゲルさんとの2ショットを投稿した。テニスの全仏オープ