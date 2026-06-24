北九州市によりますと22日午後1時すぎ、八幡西区の本城東公園の公衆トイレ付近で雑誌やチラシが燃やされ、入り口近くの床が焦げているのが見つかりました。この公衆トイレはことし3月、便器にペンキが塗られているのが見つかり、調査や改修のため使用禁止になっていました。市は現場の状況から何者かが火を付けたとみて警察に被害届を出すとともに、職員による見回りを行うことにしています。