「目標は高く設定すべきだ」――ビジネスにおいてはよく言われることですが、ゴルフにおいてこの考え方は時として逆効果になります。 絶対成功させたいという強い思いがプレッシャーとなり、本来のパフォーマンスを発揮できなくなるのは、仕事もゴルフも同じです。 人気マンガ『ゴルフは気持ち』第11話「ないない主義」から、プレッシャーを跳ね除け、確実に結果を出すための思考法「ないない主義