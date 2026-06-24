アプローチにおける左サイドの動かし方とは 球の手前20～30センチにクラブを置いて、ズズズとソールで地面を擦りながら球を払う、でしたね。そのクラブの動きを、より正確に行うには、インパクトエリアで「直線」を作る動きが必要です。アプローチが苦手な人は、ク