えっ、お水がつかめるの！？キッチンで起こる不思議な魔法 「お水を手でつかむことができるよ」と聞いたら、お子さんはどんな風に目を輝かせるでしょうか。 特別な材料を使うことで、まるで魔法のように手でつかめる不思議な水玉が、おうちのキッチンで簡単に作れるんです。 用意するのは、海藻などから取り出した成分である「アルギン酸ナトリウム」と「乳酸カルシウム」という2つの粉です。 どちらも食用のものを選ぶよ