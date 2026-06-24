脳が回復すると、てきぱきと動く子に変わる 次の行動がスムーズになる 子どもが遊びをやめて宿題に取りかかるまでに時間がかかったり、テレビを消して入浴に向かうまでに何度も声をかける必要があったりして、困った経験はないでしょうか。そうした様子を見ると、単にやる気の問題のように考えてしまいます。しかしこれは、脳に疲れがたまり、行動をスムーズに切り替えられなくなっている状態です。 今取り