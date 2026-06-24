特集「キャッチ」です。今から81年前の昭和20年、アメリカが日本に投下した原子爆弾の被害に遭ったにもかかわらず、「被爆者」と認められず、今も苦しみ、闘っている人たちがいます。被爆地、長崎で、解決に至っていない最大の課題ともいわれる「被爆体験者」。90歳の女性の訴えです。 ■被爆体験者・岩永千代子さん（90）「ここを通る時に、絶対に（思い出す）。自分の名前を忘れても、原爆のことを忘れることはできませんよ